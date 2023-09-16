Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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16 сентября, 09:30

Общество

В Госдуме предложили отбирать машины у тех, кто систематически нарушает ПДД

В Госдуме предложили отбирать машины у тех, кто систематически нарушает ПДД

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В Госдуме снова заговорили о законе, который позволял бы отбирать машины у тех, кто систематически нарушает правила дорожного движения.

Поводом послужила страшная авария на первой Тверской-Ямской, в которой пострадали пять человек. Водитель Mercedes на огромной скорости врезался в столб, а потом протаранил попутный автомобиль. Как сообщили в столичном Дептрансе, за этот год виновник аварии превышал скорость более тысячи раз. После этого депутаты решили вернуться к обсуждению вопроса о конфискации транспортных средств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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