В Госдуме предложили отбирать машины у тех, кто систематически нарушает ПДД

В Госдуме снова заговорили о законе, который позволял бы отбирать машины у тех, кто систематически нарушает правила дорожного движения.

Поводом послужила страшная авария на первой Тверской-Ямской, в которой пострадали пять человек. Водитель Mercedes на огромной скорости врезался в столб, а потом протаранил попутный автомобиль. Как сообщили в столичном Дептрансе, за этот год виновник аварии превышал скорость более тысячи раз. После этого депутаты решили вернуться к обсуждению вопроса о конфискации транспортных средств.

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