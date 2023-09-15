15 сентября, 08:15Происшествия
Автомобиль перевернулся на МКАД в районе Алтуфьевского шоссе
"На 84-м километре МКАД водитель совершил столкновение с другим автомобилем и ограждением дорожных работ, а затем перевернулся", – говорится в сообщении.
В настоящее время движение в районе ДТП затруднено. На месте работают оперативные службы, специалисты устанавливают обстоятельства инцидента.
Минувшей ночью опрокидывание автомобиля произошло в районе дома № 36с1 на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве. Перед этим машина также столкнулась с другим транспортным средством. В результате ДТП пострадали четыре человека.
Автомобиль протаранил попутную машину и опрокинулся на 1-й Тверской-Ямской улице в столице
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