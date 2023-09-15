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15 сентября, 08:15

Происшествия

Автомобиль перевернулся на МКАД в районе Алтуфьевского шоссе

Видео: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль перевернулся на МКАД в районе пересечения с Алтуфьевским шоссе в результате столкновения с другой машиной. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На 84-м километре МКАД водитель совершил столкновение с другим автомобилем и ограждением дорожных работ, а затем перевернулся", – говорится в сообщении.

В настоящее время движение в районе ДТП затруднено. На месте работают оперативные службы, специалисты устанавливают обстоятельства инцидента.

Минувшей ночью опрокидывание автомобиля произошло в районе дома № 36с1 на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве. Перед этим машина также столкнулась с другим транспортным средством. В результате ДТП пострадали четыре человека.

Автомобиль протаранил попутную машину и опрокинулся на 1-й Тверской-Ямской улице в столице

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