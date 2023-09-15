Автомобиль перевернулся в результате ДТП на 1-ой Тверской-Ямской улице в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

На 1-ой Тверской-Ямской улице, в районе дома № 36с1, произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого один из них перевернулся. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте работают городские оперативные службы. Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших уточняются. В Дептрансе также опубликовали видео момента ДТП.

В данный момент из-за аварии на этом участке перекрыты две полосы в сторону области и одна полоса в сторону центра города. Автомобилистов призвали заранее выбирать альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось о столкновении маршрутки и грузовика в Волгоградской области, в результате чего восемь человек пострадали.

До этого ДТП с участием легковушки и бетономешалки произошло в Мурманской области. Жертвами аварии стали четыре человека, включая ребенка.

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