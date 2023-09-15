03:22Происшествия
Автомобиль перевернулся в результате ДТП на 1-ой Тверской-Ямской улице в Москве
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
На 1-ой Тверской-Ямской улице, в районе дома № 36с1, произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого один из них перевернулся. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
На месте работают городские оперативные службы. Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших уточняются. В Дептрансе также опубликовали видео момента ДТП.
Ранее сообщалось о столкновении маршрутки и грузовика в Волгоградской области, в результате чего восемь человек пострадали.
До этого ДТП с участием легковушки и бетономешалки произошло в Мурманской области. Жертвами аварии стали четыре человека, включая ребенка.
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