Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП с бетономешалкой в Мурманской области

Фото: телеграм-канал "Мурманск ДТП ЧП"

ДТП с участием легковушки и бетономешалки произошло в Мурманской области, сообщает РИА Новости. Жертвами аварии стали четыре человека, включая ребенка.

Транспортные средства столкнулись в четверг около 09:45 в районе 1412-го километра федеральной автодороги "Кола".

По предварительной информации, водитель Lada Priora выехал на встречную полосу для обгона в зоне действия запрещающего знака. На встречной обочине автомобиль развернуло, в итоге он влетел в ехавшую навстречу многотонную бетономешалку.

Четыре человека погибли на месте происшествия. Трасса в месте аварии перекрыта. Там работают сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции.

Ранее грузовик и пассажирская газель столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Динском районе на Кубани, 12 человек получили травмы.

До этого ДТП с участием автомобиля такси и служебной машины ГИБДД произошло на Ленинском проспекте. В результате происшествия пострадал пассажир такси.