Депутат предложил временно лишать водителей прав при 10 неоплаченных штрафах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Если у водителя более 10 неоплаченных штрафов, то его водительское удостоверение необходимо "замораживать". Такое предложение направил начальнику ГИБДД МВД РФ Михаилу Черникову депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, передает RT.

По словам депутата, в России постоянно вносят поправки в нормативно-правовую базу, которая необходима для повышения безопасности движения на дорогах. Благодаря этим нововведениям, как он отметил, сильно сократилось число аварий, количество пострадавших и погибших. Но он подчеркнул, что некоторые "недобросовестные водители" еще пренебрегают правилами ПДД.

"В СМИ часто сообщается, что тот или иной виновник очередного резонансного ДТП является злостным нарушителем дорожных правил и имеет целый ворох неоплаченных штрафов: десятки и сотни нарушений", – заявил Крупник.

Однако депутат считает, что огромное количество долгов по неоплаченным штрафам не влияет на право нарушителя управлять машиной.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность внедрения практики приостановки права управления транспортным средством в случаях, когда водитель имеет 10 и более неоплаченных штрафов", – сообщается в письме чиновника.

Ранее Минтранс РФ предложил утвердить запрет на превышение средней скорости. Сейчас термин "средняя скорость" не установлен в ПДД. Превышение лимита является самым популярным нарушением, подчеркнули в ведомстве.

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