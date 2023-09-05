Эксперт рекомендовал водителям не отправляться в путь после утомительных сборов

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Перед длительной поездкой следует заранее подготовиться, а не отправляться в путь сразу же после утомительных сборов. Сонливость может привести к опасной аварии, заявил в интервью радио Sputnik профессор, кандидат медицинских наук, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

"Кажется, что на одну секунду прикрыл глаза, но человек мгновенно отключается. Если водитель засыпает, в лучшем случае машина улетит на обочину, в худшем – лобовое столкновение. Поэтому лучше потратить лишний день, но человек поспит. И, конечно, хорошо, когда есть несколько водителей в машине", – заявил он.

Демин рекомендовал водителям останавливаться во время пути, а также отказаться от употребления кофе и энергетиков за рулем. По его словам, многие трассы сейчас оснащены зонами отдыха, где можно пройтись и размяться.

Пить бодрящие напитки в этом случае не стоит, так как у кофе двухкомпонентный эффект: сначала бодрящий, а потом снотворный. Энергетики же забирают последние резервы из человека, уточнил эксперт. Медик отметил, что водителю необходимо следить за своим состоянием во время поездки. Пассажиры, в свою очередь, должны знать о симптомах, которые указывают на усталость человека за рулем.

Когда вокруг все спят, водитель может потерять чувство реальности, особенно в ночное время. Эксперт рекомендовал пассажирам быть в не меньшем тонусе, чем водитель, общаться с ним, следить за состоянием.

Ранее Минтранс РФ предложил утвердить запрет на превышение средней скорости. Сейчас термин "средняя скорость" не установлен в ПДД. Превышение лимита является самым популярным нарушением, подчеркнули в ведомстве.

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