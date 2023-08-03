Сотрудники ГИБДД Москвы начали выявлять мотоциклистов без шлема с помощью камер

Фото: 123RF/johanjk

Сотрудники ГИБДД Москвы теперь выявляют мотоциклистов без шлема с помощью камер ЦОДД. Поездки нарушителей начали фиксировать с 3 августа. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

Это касается как самих мотоциклистов без шлема, так и тех, кто не предоставляет его пассажирам.

"Уважаемые любители двухколесного транспорта! Не используя мотозащиту: шлем, мотокомбинезон или "черепаху", мотоштаны, перчатки и мотоботы, – вы подвергаете свою жизнь опасности", – говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что в 2023 году в результате ДТП скончались 13 мотоциклистов.

Специальные средства защиты снижают риск летального исхода во время аварии, подчеркнули в Госавтоинспекции.

Кроме того, за управление мотоциклом без шлема или перевозку пассажиров без него могут назначить штраф в размере одной тысячи рублей.

Ранее депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект об установлении штрафов в размере до 30 тысяч рублей для водителей автомобилей и мотоциклов, которые нарушают тишину.

Проект предусматривает фиксацию при помощи шумомеров нарушений, которые посягают на покой граждан. На такие правонарушения будет распространяться упрощенный порядок привлечения к ответственности. Размер штрафов регионы смогут определять самостоятельно в зависимости от категории транспорта и мощности его двигателя. Штрафы предполагают суммы от 5 до 30 тысяч рублей.



На столичных дорогах начали фиксировать мотоциклистов без шлемов с помощью 500 камер