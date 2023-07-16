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17:07

Происшествия

Автомобиль и два мотоцикла столкнулись на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

ДТП с участием автомобиля и двух мотоциклов произошло в районе дома № 32 по улице Маршала Бирюзова на северо-западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении ведомства.

По информации столичной прокуратуры, причиной аварии стал отказ водителя авто уступить дорогу мотоциклистам при повороте налево. В результате ДТП водителей мотоциклов госпитализировали.

Обстоятельства произошедшего устанавливает прокуратура Северо-Западного административного округа (СЗАО).

До этого аналогичный инцидент произошел на Волоколамском шоссе. Там столкнулись такси и два мотоцикла. Медицинская помощь в результате аварии потребовалась трем пострадавшим.

Два легковых автомобиля столкнулись в центре Москвы

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