01:45Происшествия
Два грузовика столкнулись на Рябиновой улице в Москве, один из них загорелся
На месте уже работают оперативные службы города, которые устанавливают обстоятельства ДТП, а также информацию о возможных пострадавших.
В Дептрансе предупредили москвичей, что из-за аварии съезд с улицы Генерала Дорохова на Рябиновую улицу перекрыт.
Ранее сообщалось, что грузовик столкнулся с двумя автомобилями, после чего съехал в кювет на 57-м километре МКАД. Информации о пострадавших не поступало.
В ночь на 13 июля на этом же участке МКАД произошло столкновение двух грузовых автомобилей: большегруз въехал в стоящий автомобиль дорожных работ.
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