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01:45

Происшествия

Два грузовика столкнулись на Рябиновой улице в Москве, один из них загорелся

Видео: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Рябиновой улице в Москве, в районе дома № 55, столкнулись два грузовых автомобиля. После аварии один из них загорелся. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте уже работают оперативные службы города, которые устанавливают обстоятельства ДТП, а также информацию о возможных пострадавших.

В Дептрансе предупредили москвичей, что из-за аварии съезд с улицы Генерала Дорохова на Рябиновую улицу перекрыт.

Ранее сообщалось, что грузовик столкнулся с двумя автомобилями, после чего съехал в кювет на 57-м километре МКАД. Информации о пострадавших не поступало.

В ночь на 13 июля на этом же участке МКАД произошло столкновение двух грузовых автомобилей: большегруз въехал в стоящий автомобиль дорожных работ.

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