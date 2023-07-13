На 57-м км МКАД затруднено движение из-за ДТП с двумя грузовиками

На внешней стороне 57-го километра МКАД грузовик въехал в стоящий автомобиль дорожных работ. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что на месте ДТП уже работают городские оперативные службы. Устанавливаются обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших.

В Дептрансе предупредили, что движение на данном участке дороги осуществляется по двум полосам из пяти. Водителей призвали выбирать альтернативные пути объезда.

Ранее суд Кубани арестовал на два месяца водителя мотоцикла, сбившего четверых пешеходов в Темрюке. Подобным образом суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил ходатайство следствия.

До этого авария с участием двух грузовых автомобилей произошла на внутренней стороне 21-го километра МКАД. Из-за ДТП движение на данном участке дороги также было затруднено.