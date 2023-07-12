Суд арестовал водителя мотоцикла по делу о смертельном ДТП на Кубани

Фото: телеграм-канал "23 МВД"

Суд Кубани арестовал на два месяца водителя мотоцикла, сбившего четверых пешеходов в Темрюке. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

"Темрюкским районным судом избрана мера пресечения в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 6 статьи 264 УК РФ", – говорится в сообщении.

Подобным образом суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил ходатайство следствия.

Авария произошла 10 июля на улице Розы Люксембург в Темрюке. Мужчина на мотоцикле Honda наехал на четверых пешеходов, двое из которых погибли от полученных травм. Одной из погибших оказалась шестилетняя девочка. Еще один восьмилетний ребенок пострадал.

По факту произошедшего региональное управление Следственного комитета (СК) РФ возбудило уголовное дело. Водитель транспортного средства находился под охраной в больнице с травмами.



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