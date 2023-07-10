Дело возбудили после смертельного ДТП с мотоциклистом на Кубани

Фото: телеграм-канал "23 МВД"

Следователи возбудили уголовное дело в связи с ДТП в городе Темрюк, где в результате наезда мотоциклиста скончались два человека. Об этом сообщает пресс-служба управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом <...> возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (пункт "а" части 6 статьи 264 УК РФ)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование дела находится на контроле краевого управления СК России. Сейчас предпринимаются шаги по установлению причин и обстоятельств аварии, назначены автотехническая и медицинские судебные экспертизы.

Виновник аварии в настоящее время задержан. Поскольку мужчина также получил травмы, он находится под охраной в больнице.

Изначально сообщалось об одном погибшем – 6-летней девочке. Между тем, как выяснили РИА Новости в региональной Госавтоинспекции, позже также скончался ее отец.

"Врачам не удалось спасти жизнь 46-летнему отцу ранее скончавшейся девочки. <...> Таким образом, в результате ДТП скончались два человека. Три человека (включая мотоциклиста. – Прим. ред.) получили травмы", – рассказали в ведомстве.

Об инциденте стало известно вечером 10 июля. Водитель мотоцикла Honda не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом на улице Розы Люксембург в городе Темрюк. В результате он сам и еще несколько человек получили травмы.

