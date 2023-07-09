В аварии на ЦКАД в Щелково один человек погиб и двое пострадали

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Две машины столкнулись на 79 км Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в городском округе Щелково. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на Главное управление МВД России по Подмосковью.

"На 79 км МКАД столкнулись машины Nissan и Hyundai, которые двигались в попутном направлении. В результате один человек погиб и двое пострадали", – уточнил собеседник агентства.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. По данным из открытых источников, движение возле места ДТП затруднено.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП, которое произошло на 687-м километре трассы Р-229 в Волгоградской области. В результате аварии погибли три человека, в том числе маленький ребенок.