12:12Происшествия
В аварии на ЦКАД в Щелково один человек погиб и двое пострадали
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"
Две машины столкнулись на 79 км Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в городском округе Щелково. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на Главное управление МВД России по Подмосковью.
"На 79 км МКАД столкнулись машины Nissan и Hyundai, которые двигались в попутном направлении. В результате один человек погиб и двое пострадали", – уточнил собеседник агентства.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. По данным из открытых источников, движение возле места ДТП затруднено.
Ранее сообщалось о смертельном ДТП, которое произошло на 687-м километре трассы Р-229 в Волгоградской области. В результате аварии погибли три человека, в том числе маленький ребенок.
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