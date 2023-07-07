Более 80 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Нью-Йорке

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Два автобуса столкнулись в Нью-Йорке, в результате чего различные травмы получил как минимум 81 человек, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ABC.

Авария произошла на перекрестке в районе Манхэттен. Двухэтажный туристический автобус проигнорировал красный свет и столкнулся с городским автобусом.

По данным телеканала, 18 пострадавших доставили в больницу, еще 63 гражданам оказали медицинскую помощь на месте. Их жизни ничего не угрожает.

Ранее полиция задержала водителя, который сбил двоих пешеходов в Санкт-Петербурге. Речи идет о ДТП, которое произошло вечером 30 июня. Тогда водитель Mazda совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на Пролетарской улице, у дома 60.

Число ДТП с участием СИМ в России увеличилось почти на 60%