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ДТП с участием 12 машин произошло в Санкт-Петербурге утром 3 июня, сообщает ТАСС. В результате аварии пострадали 16 человек.

Автомобили столкнулись на Софийской улице у дома 52 в 08:43. К устранению последствий аварий от МЧС задействованы 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее сообщалось об аварии в Нижегородской области, которая унесла жизни шести человек, включая троих детей. ДТП произошло на 554 километре автодороги Москва – Уфа. На подъезде к Воротынцу водитель легкового автомобиля Nissan выехал на встречную полосу, столкнувшись с "Газелью".

На месте погибли четыре человека – дети 2014 и 2015 годов рождения и мужчина и женщина, сидевшие на передних сиденьях. Еще одного ребенка и женщину в крайне тяжелом состоянии доставили в Воротынскую ЦРБ. Уже в реанимации скончался ребенок 2020 года рождения, а затем женщина 1988 года рождения.

ДТП с участием эвакуатора произошло на 95-м километре МКАД