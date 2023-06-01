ДТП произошло у метро "Бунинская аллея"

"КамАЗ" столкнулся с "Мерседесом" на улице Лазарева в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительной информации, водитель грузовика при повороте не уступил дорогу легковому автомобилю. В результате происшествия пострадали оба водителя.

"Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП, а также ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, и принятие по ее результатам процессуального решения", – говорится в сообщении.

Ранее в центре Москвы произошло ДТП с участием полицейской машины и такси. В результате аварии автомобиль правоохранителей вылетел на тротуар.

До этого водитель автомобиля сбил подростка на велосипеде на Новосходненском шоссе в Москве, после чего скрылся. В результате ДТП ребенок погиб.