Машина полиции столкнулась с такси и вылетела на тротуар в центре Москвы

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ДТП с участием полицейской машины и такси произошло в центре Москвы. В результате аварии автомобиль правоохранителей вылетел на тротуар.

"На улице Покровке в районе дома № 35/17, строения 1, произошло ДТП с участием двух транспортных средств – полицейской машины и такси. В результате столкновения автомобиль полиции выехал на тротуар", – передает ТАСС сообщение экстренных служб.

В настоящее время уточняется информация о пострадавших, а также выясняется, что стало причиной столкновения транспортных средств.

Ранее водитель автомобиля сбил подростка на велосипеде на Новосходненском шоссе в Москве, после чего скрылся. В результате ДТП ребенок погиб. Авария случилась около 15:40 28 мая. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

