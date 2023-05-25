Фельдшер скончался после столкновения такси и скорой помощи в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

На улице Профсоюзной в Москве столкнулись такси и автомобиль скорой медицинской помощи. Последний в результате ДТП перевернулся. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По предварительной информации, 52-летний водитель за рулем такси выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего столкнулся с машиной скорой помощи.

В результате аварии водитель, два медработника и пациент, которые находились в автомобиле скорой, госпитализированы. Один из врачей – 34-летний мужчина-фельдшер – скончался в больнице.

Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

Помимо этого, под контролем надзорного ведомства находятся ход и результаты процессуальной проверки, а также принятие решения о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Столичная прокуратура также опубликовала видео, на которое попал момент ДТП.

Ранее сообщалось о столкновении легкового автомобиля и грузовика, которое произошло на внешней стороне 81-го километра МКАД. В результате ДТП большегруз опрокинулся на проезжую часть, перегородив несколько полос.

До этого стало известно о том, что один человек пострадал в аварии с участием трех автомобилей в Шмитовском проезде.