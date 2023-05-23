Шесть человек погибли в ДТП в Тыве

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Тыва"

Шесть человек стали жертвами аварии в Кызылском районе Республики Тыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру республики.

ДТП произошло в 22:00 по местному времени (в 18:00 по московскому времени) на 858-м километре автодороги Р-257 в Кызылском районе. По информации регионального управления Госавтоинспекции, участниками аварии стали три транспортных средства.

"Количество жертв в ДТП в Кызылском районе Тувы увеличилось до шести человек. По-прежнему, двое человек остаются в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении ведомства.

По факту произошедшего региональная прокуратура организовала проверку.

До этого шесть человек получили травмы в ДТП с маршруткой в подмосковном Щелкове. В числе пострадавших оказались пять пассажиров и водитель. Авария произошла из-за столкновения транспортного средства с деревом.

