Шесть человек пострадали в ДТП c маршруткой в подмосковном Щелкове

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Пять пассажиров и водитель получили травмы в ДТП с маршруткой на 17-м километре автодороги Щелково – Фряново в Московской области. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковной прокуратуры.

Причиной аварии стало столкновение транспортного средства с деревом. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

"Щелковская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту", – говорится в сообщении ведомства.

До этого в ДТП в Севастополе пострадали 12 человек. Микроавтобус врезался в дерево. Трое пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

