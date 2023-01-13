Кондуктор высадила школьника из автобуса в Красноярске в 20-градусный мороз

Фото: ТАСС/Андрей Самсонов

Красноярские следователи проводят проверку после того, как кондуктор высадила из автобуса 11-летнего мальчика, не оплатившего проезд, сообщает РИА Новости. Ребенок был вынужден идти домой пешком в 20-градусный мороз.

Проверку инициировали после публикации в соцсетях материала одного из СМИ региона. По предварительным данным, инцидент произошел 12 января около полудня.

После школы мальчик сел в автобус № 52 на остановке "Тарная база", но на его транспортной карте не хватило 10 рублей для оплаты проезда. Кондуктор высадила ребенка, в результате он шел домой пешком на расстоянии пяти остановок при температуре ниже 20 градусов.

Похожий случай произошел в конце ноября в Новосибирской области. Водитель маршрутки высадил из транспорта 12-летнего школьника в 30-градусный мороз. По данным следствия, мальчика высадили в незнакомом ему месте, до дома он добирался своим ходом. Правоохранители организовали доследственную проверку.

Ситуацию прокомментировала детский омбудсмен по региону Надежда Болтенко. Она напомнила, что с 2021 года существует закон, согласно которому запрещается высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет без родителей. Омбудсмен утверждала, что специалисты по правам ребенка на регулярной основе рассказывают об этом водителям.

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