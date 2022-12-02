Водитель маршрутки высадил ребенка из транспорта в 30-градусный мороз в Татарске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Водитель маршрутки высадил из транспорта 12-летнего школьника в 30-градусный мороз в Новосибирской области. Делом занялся СК России по региону.

По данным следствия, мальчика высадили в незнакомом ему месте, до дома он добирался своим ходом.

"В средствах массовой информации опубликовано сообщение о том, что вечером 30 ноября 2022 года водитель маршрутного автобуса высадил 12-летнего мальчика в незнакомом для него месте. Мальчик не доехал до нужной остановки и был вынужден идти до дома пешком", – сообщили следователи.

Правоохранители организовали доследственную проверку. В ведомстве подчеркнули, что они примут решение о возбуждении уголовного дела.

Ситуацию в своем телеграм-канале прокомментировала детский омбудсмен по региону Надежда Болтенко. Она напомнила, что с 2021 года существует закон, согласно которому запрещается высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет без родителей.

Омбудсмен утверждает, что специалисты по правам ребенка на регулярной основе рассказывают об этом водителям.

"Детей нельзя выгонять из транспорта на холодную улицу, где они могут замерзнуть и простудиться, заблудиться в незнакомой местности, а то и стать жертвой криминала", – написала она.

Болтенко подчеркнула, что будет лично контролировать расследование.

Ранее сообщалось, что полиция организовала проверку по факту смерти 11-летнего ребенка возле школы в Пермской области. Прохожие нашли тело мальчика возле образовательного учреждения в рабочем поселке Углеуральском Губахинского городского округа днем 29 ноября.

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