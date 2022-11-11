СК установил личности подозреваемых в убийстве 14-летнего подростка на востоке столицы

Фото: СК РФ

Следственный комитет России установил личности двоих подозреваемых в убийстве 14-летнего подростка в Косино-Ухтомском районе на востоке столицы. Об этом говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Отмечается, что правоохранители в ходе предварительного следствия провели большой объем следственных и процессуальных действий, допросили свидетелей, восстановили маршрут передвижения подростка и круг его общения в день гибели.

В СК уточнили, что в ходе работы были установлены личности двоих подозреваемых, которые сильно избили несовершеннолетнего и, несмотря на холодную погоду, заставили его раздеться.

"Увидев, что состояние подростка резко ухудшилось, они просто покинули место происшествия и скрылись за пределами столичного региона", – говорится в сообщении.

В ближайшее время подозреваемых доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий.

Согласно информации правоохранителей, тело подростка с множественными повреждениями было найдено вблизи озера Святого. Одежда ребенка находилась рядом с телом, также на месте происшествия обнаружили мобильный телефон.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Столичная прокуратура подтвердила, что контролирует ход расследования уголовного дела.

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