16:57Происшествия
СК установил личности подозреваемых в убийстве 14-летнего подростка на востоке столицы
Фото: СК РФ
Следственный комитет России установил личности двоих подозреваемых в убийстве 14-летнего подростка в Косино-Ухтомском районе на востоке столицы. Об этом говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Отмечается, что правоохранители в ходе предварительного следствия провели большой объем следственных и процессуальных действий, допросили свидетелей, восстановили маршрут передвижения подростка и круг его общения в день гибели.
В СК уточнили, что в ходе работы были установлены личности двоих подозреваемых, которые сильно избили несовершеннолетнего и, несмотря на холодную погоду, заставили его раздеться.
"Увидев, что состояние подростка резко ухудшилось, они просто покинули место происшествия и скрылись за пределами столичного региона", – говорится в сообщении.
В ближайшее время подозреваемых доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий.
Согласно информации правоохранителей, тело подростка с множественными повреждениями было найдено вблизи озера Святого. Одежда ребенка находилась рядом с телом, также на месте происшествия обнаружили мобильный телефон.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Столичная прокуратура подтвердила, что контролирует ход расследования уголовного дела.
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