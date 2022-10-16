Дело об убийстве возбудили после обнаружения тела 14-летнего мальчика на востоке Москвы

Фото: СК РФ

Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что по факту обнаружения тела 14-летнего ребенка на востоке столицы возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.

Ранее была проведена доследственная проверка по факту трагедии.

"Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство")", – заявила Иванова.

Прокуратура Москвы подтвердила, что контролирует ход расследования уголовного дела.

По информации правоохранителей, тело подростка с множественными повреждениями было найдено вблизи озера Святое. Одежда ребенка находилась рядом с телом, также на месте происшествия обнаружили мобильный телефон.

Следствие устанавливает обстоятельства трагедии. Допрашиваются свидетели, родственники и знакомые подростка. Кроме того, по камерам видеонаблюдения устанавливается маршрут погибшего.

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