Соседи охарактеризовали подростка, зарезавшего одноклассницу в Костроме

Фото: телеграм-канал "112"

Соседи подростка, зарезавшего одноклассницу в Костроме, охарактеризовали мальчика как тихого и вежливого. Свои наблюдения о подростке они озвучили в беседе с "Комсомольской правдой".

По словам соседей, мальчик был в семье вторым ребенком. Сама семья выглядела благополучной. Сам подросток был тихим.

"И он, и его брат – очень вежливые ребята, всегда поздороваются, помогут коляску донести", – рассказал мужчина, проживающий в одном подъезде с подростком.

По словам мальчика, он случайно ранил одноклассницу ножом-бабочкой, который крутил в руках во время общения с ней. Из-за испуга после случившегося мальчик убежал с места происшествия домой.

"Мне жена позвонила – говорит, сходи, посмотри, что там случилось. Говорят, обнаружили тело. Когда я вышел, там было уже очень много людей", – рассказал сосед с восьмого этажа дома.

Родители учеников школы № 8 сообщили, что использование ножей-бабочек среди подростков носит достаточно популярный характер. Младшие школьники просят купить "игрушку" старших.

По информации СУ СК России по Костромской области, с мальчиком продолжают работать следователи. Отмечается, что других следов преступлений на теле девочки не было обнаружено.

"Следствием будут проверены условия жизни и воспитания несовершеннолетних, их круг общения, досуговые интересы детей", – сообщили в СК РФ, добавив, что ход расследования контролируется центральным аппаратом ведомства.

Об убийстве 12-летней девочки ее одноклассником стало известно накануне. ЧП произошло 10 октября. Тело потерпевшей с колото-резаным ранением обнаружили в подъезде многоквартирного дома.

По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего.

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