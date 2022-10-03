В подмосковном Ногинске мать две недели прятала в квартире труп ребенка

16:23
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следователи организовали проверку после обнаружения тела 11-летнего мальчика в одной из квартир в Ногинске. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.
"По предварительным данным следствия, 1 октября 2022 года в квартире в городе Ногинске обнаружено тело подростка без внешних признаков насильственной смерти", – говорится в сообщении.
Известно, что ребенок страдал от тяжелых хронических заболеваний. По данным "МК", он скончался еще две недели назад. Мать мальчика рассказала, что не знает, из-за чего он умер. Она также объяснила свое двухнедельное молчание испугом и помутнением.
Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства случившегося, опрашивают родственников и соседей, а также изучают условия жизни семьи. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.
Ранее на западе Москвы обнаружили тело недоношенного младенца. Оно лежало в мусорном контейнере вблизи многоквартирного дома на Матвеевской улице. Правоохранители нашли мать ребенка. По факту случившегося была организована доследственная проверка.
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