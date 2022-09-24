СК возбудил дело после избиения детей в туберкулезном диспансере в Уфе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Следователи возбудили уголовное дело о жестоком обращении с детьми в Республиканском клиническом противотуберкулезном диспансере в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Республике Башкортостан.

По данным следствия, воспитатель педагогической части во время присмотра за детьми, которые проходили лечение в диспансере, применила физическую силу в отношении двух пятилетних пациенток.

"В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия, следователями допрошены несовершеннолетние пациенты, руководство и персонал лечебного учреждения, проводятся медицинские освидетельствования несовершеннолетних, исследованы условия нахождения детей в диспансере, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

Ранее следователи организовали проверку распространенной в соцсетях информации о 10-летнем мальчике, которого якобы незаконно удерживают и избивают в приюте. До этого в Сети появилась информация о 10-летнем мальчике, который был отправлен органами опеки в Долгопрудном в приют, после того как его мать, инвалид третьей группы, перенесла инсульт, в результате которого у нее была частично парализована правая сторона тела.

