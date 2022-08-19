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Москва 24

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Происшествия

10:53

СК проверяет информацию о незаконном удерживании мальчика в приюте в Подмосковье

происшествия

Фото: Москва 24/Евгения Смолянска

Следственные органы организовали проверку распространенной в соцсетях информации о 10-летнем мальчике, которого якобы незаконно удерживают и избивают в приюте. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Подмосковью.

"Будут получены объяснения от сотрудников органов опеки, социального учреждения, матери мальчика. Следователям предстоит установить причины и обстоятельства получения ребенком телесных повреждений, а также ненадлежащего реагирования со стороны должностных лиц детских учреждений и органов опеки", – говорится в сообщении.

Процессуальное решение будет принято по итогам проверочных мероприятий.

Ранее во "ВКонтакте" появилась информация о 10-летнем мальчике, который был отправлен органами опеки в Долгопрудном в приют, после того как его мать, инвалид третьей группы, перенесла инсульт, в результате которого у нее была частично парализована правая сторона тела. Отмечается, что в приюте мальчик неоднократно подвергался побоям.

До этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства инцидента с избиением детей в подмосковном Одинцове. Проверку по данному факту проводит Следственный отдел по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области и подмосковная прокуратура.

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