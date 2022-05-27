Глава СК поручил доложить о ходе проверки по факту избиения детей в детсаду в Одинцове

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства инцидента с избиением детей в подмосковном Одинцове. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Проверку по данному факту проводит Следственный отдел по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области и подмосковная прокуратура.

Ранее в СМИ появилась информация, что родители трехлетней девочки обнаружили у нее после посещения детского сада синяки и ссадины, а врачи диагностировали сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму и ушибы. Ребенок рассказал, что был избит воспитательницей.

После стало известно, что пострадавших может быть больше. Сообщалось, что от рук педагога дошкольного учреждения мог пострадать и мальчик, которому женщина дала несколько пощечин. Обе семьи подали заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Москве уволили сотрудницу частного детсада за жестокое обращение с детьми. Родители обратили внимание, что дети стали запуганными. Записи с камер видеонаблюдения показали, что воспитательница кричит на них, грубо дергает за руки, в качестве наказания запирает в темном туалете.