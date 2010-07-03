В Ярославле уволили воспитателя детсада, где ребенка избили сверстники

Фото: телеграм-канал "Силовики"

Воспитательница детского сада в Ярославле, где в конце октября четырехлетнюю девочку избили сверстники, уволена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

"Прием на работу и увольнение сотрудников образовательных организаций – компетенция руководителя организации. В настоящее время воспитатель в детском саду не работает, трудовой договор расторгнут", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее воспитателя отстранили от работы на время проверки, которую проводил департамент образования города.

После произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В одном из городских сообществ Ярославля в соцсетях появилось видео, которое возмутило пользователей. На нем воспитанники детского сада во время дневной прогулки издеваются над 4-летней девочкой в розовом комбинезоне. В ролике дети пинают сверстницу ногами, бьют руками, топчутся и прыгают на нее, кидаются землей и камнями. При этом воспитательницы на кадрах не видно, она подходит лишь в конце, когда маленькие обидчики уже разбежались.

Как уточнялось, девочка была новенькой в коллективе. Ситуацию под свой личный контроль взял уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области. Он планирует выяснить все обстоятельства этого инцидента.

