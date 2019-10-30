Почему дети в ярославском детсаду издевались над одногруппницей

В одном из детских садов Ярославля произошел скандал. Очевидец снял на видео, как несколько маленьких воспитанников во время прогулки издевались над своей сверстницей, лежащей ничком на земле. Ролик возмутил пользователей соцсетей не только поведением детей, но и реакцией воспитательницы. На место происшествия она подошла не сразу. Рассказываем о случившемся и разбираемся в феномене детской жестокости.

Топтались и били ногами

Фото: соцсети

В одном из городских сообществ Ярославля в соцсетях появилось видео, которое возмутило пользователей. На нем воспитанники детского сада №236 во время дневной прогулки издеваются над 4-летней девочкой в розовом комбинезоне. В несколькоминутном ролике дети пинают сверстницу ногами, бьют руками, топчутся и прыгают на нее, кидаются землей и камнями. При этом воспитательницы на кадрах не видно, она подходит лишь в конце, когда маленькие обидчики уже разбежались.

В самом детском саду Москве 24 заявили, что в дошкольном учреждении "никого не пытались убить".

"У нас нормальные дети и воспитатели. Ругать надо того, кто снял ролик. Лучше представьте, как можно снимать такое видео. Происходило это 2 минуты, пока воспитатель вытирала нос ребенку на другой стороне площадки", – рассказали в садике.

В связи с распространением видео в СМИ местное управление СК начало проверку, чтобы "установить все обстоятельства" инцидента, а позднее было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Детский омбудсмен в Ярославской области Михаил Крупин также взял ситуацию на контроль. По его словам, пострадавшая девочка была новенькой в коллективе.



Михаил Крупин детский омбудсмен в Ярославской области Самое главное на сегодняшний момент – оказать помощь ребенку и его родителям по устранению негативных последствий произошедшего. Необходимо разобраться в причинах и условиях жестокости, проявленной детьми, дать оценку работы педагога-психолога. И, конечно, принять все меры по недопущению подобных происшествий в дальнейшем.

Проводит свою проверку и департамент образования мэрии города Ярославля, о чем рассказала его глава Елена Иванова. При этом воспитательницу, попавшую на видео, временно отстранили от работы. Что же касается девочки, то, по словам Ивановой, ею занимаются медики.

"Сейчас ребенок проходит медицинское обследование на предмет состояния физического здоровья. Далее c согласия родителей ребенок будет обследован психологами", – пояснила директор департамента образования города Ярославля.

По данным СМИ, в медучреждении установили, что физически ребенок сильно не пострадал. Хирург и травматолог, которые осматривали девочку, якобы не выявили патологий, поэтому показаний для госпитализации не было.



Свидетель происшествия и автор видео Никита Макарьин проживает в доме напротив детского сада. По его словам, воспитательница действительно могла не видеть сам момент избиения.



Никита Макарьин очевидец Сначала подумал, что детки играются, потом хотел крикнуть из окна, чтобы перестали. Может, дети и играли, но это было жестоко. Даже если воспитательнице было не видно происходящее, слышать-то она должна была. В любом случае что-то там происходило три минуты, а она не проверила. Девочка плакала и отбивалась.

Однако, по данным источника, во время инцидента девочка "не плакала и не кричала". А ее мама "претензий не имеет и ни с кем общаться не хочет. Дети просто играли".

В свою очередь, заведующая детсадом №236 Татьяна Рекрут пояснила, что воспитательница всегда была на хорошем счету. А бухгалтер дошкольного учреждения рассказала, что женщина вела немаленькую группу: 28 детей.



Татьяна Рекрут заведующая детсадом №236 Воспитательница очень хорошая, отзывы родителей были положительными.

По данным СМИ, воспитательницей, которую отстранили от работы, является 69-летняя Елена Новожилова. Педагогический стаж женщины – 41 год, в детском саду № 236 она работает с 1980 года. За успехи в воспитании и развитии детей дошкольного возраста ей было присвоено звание Почетный работник общего образования Российской Федерации, также педагог награждена почетной грамотой Ярославского горкома профсоюза.

"Может сломать ей жизнь"

Фото: соцсети

Детский психолог Варвара Кокурина пояснила Москве 24, что ситуация с избиением девочки могла произойти по разным причинам.

"Возможно, дети заигрались и вовсе этого не хотели. Скорее всего, они даже не очень понимали, что делают. Я предполагаю, что это не было осознанным актом избиения человека", – пояснила психолог.

По ее словам, вообще детская жестокость может проявляться как от воспитания родителей, проблем в семье, так от других внешних факторов. Однако вряд ли на такие поступки провоцируют современные мультики или компьютерные игры, считает Кокурина.

"Это любимая у нас история – сваливать все на мультики и компьютер", – отметила она.

Специалист добавила, что дальнейшее состояние психологического здоровья малышки будет зависеть от реабилитации.



Варвара Кокурина детский психолог Все будет зависеть от поведения взрослых, которые будут вокруг нее. Если с девочкой не будет работать психолог, а воспитатель и родители неправильно выстроят ситуацию, это может сломать ей жизнь.

В свою очередь, юрист Мария Ярмуш добавила, что если вина воспитательницы будет доказана, то она понесет соответствующее наказание.

"Если она видела, что один ребенок упал и другие начинают толкать девочку, то должна была тут же подойти, остановить их, наказать виновных. А также поговорить с родителями детей, которые проявляли агрессию", – пояснила собеседница Москвы 24.



Мария Ярмуш юрист Если ребенок не получил никаких повреждений и его здоровью ничто не угрожает, об уголовном наказании речи быть не может, но строгий выговор – безусловно.

Кроме того, по ее словам, автора громкого видео также не должны привлекать к ответственности, так как он был просто свидетелем инцидента.

"Даже если бы ребенка похищали, он это заснял и ничего не предпринимал, а потом сделал огласку и передал это видео в правоохранительные органы. Человек не несет ответственности за этого ребенка, он просто свидетель того, что происходило", – добавила Ярмуш.