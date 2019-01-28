Почему родители обвинили омскую воспитательницу в издевательствах над детьми

"Не могу больше молчать! Новая воспитательница связывала наших деток и заклеивала им скотчем ротики", – написала в ночь на понедельник в группе "Омск ВК" Елена Полозова, мама трехлетнего мальчика. Портал Москва 24 разбирался в ситуации.

Воспитательница Лариса Носик устроилась в омский детский сад №330 два месяца назад. Но о жестоком обращении с детьми родители заговорили только в минувшую пятницу. Несколько ребят рассказали мамам и папам об издевательствах. О случившемся немедленно доложили администрации детсада. Хотя сотрудники дошкольного учреждения отказались комментировать произошедшее порталу Москва 24, мэрия Омска уведомила журналистов о том, что Носик уволилась по собственному желанию в тот же день, как в Сети появились сообщения встревоженных родителей.

Новый сад, новые жертвы?

"Этого человека нельзя пускать работать с детьми. Не факт, что уже завтра она не пойдет в другой сад. Мы сделаем все возможное, чтобы этого не произошло", – переживает мама пострадавшего мальчика. Родители опасаются того, что женщина может избежать наказания.

Благодаря широкому резонансу в социальных сетях, ситуацией заинтересовались в департаменте образования Омска. "С 25 января (воспитательница – ред.) в учебном учреждении не работает. По обращению родителя в пятницу директор создала комиссию по проверке изложенных родителями фактов", – говорится в заявлении ведомства.

Чуть позже ситуацией заинтересовались в региональном СК. "В ходе проверки будут тщательно выяснены все обстоятельства и дана правовая оценка действиям работников детского сада", – говорится на сайте следственного комитета.

Не первый случай

К сожалению, сообщения о том, что работники в сфере образования превышают свои полномочия, привлекают внимание общественности не в первый раз. Довольно часто в СМИ появляется информация об очередном воспитателе, мучившем детей. Так, в сентябре 2018 года мама двухлетней девочки из Красноярска заметила, что дочка стала раздражительной, то и дело принималась царапать себе лицо. Через несколько дней женщина разместила в интернете видео, на котором видно, как воспитательница таскает крошечную девочку за волосы.

В различных городах страны отчаявшиеся добиться справедливости родители размещали в соцсетях сообщения об издевательствах над малышами в дошкольных учреждениях. Где-то детей колотили, где-то привязывали к кроватям, а где-то насильно пеленали. В 2012 году воспитательница в Волгоградской области избила шестилетнего мальчика за взятую без спроса конфету. Ребенок попал в реанимацию с многочисленными травмами.

Самый нежный возраст

"Все самое значимое в жизни ребенка по количеству информации и эмоциям происходит в возрасте до четырех лет. Поэтому важно вылечить подобные травмы как можно раньше", – убежден психиатр Александр Федорович. Он рассказал порталу Москва 24 о том, что психологическую помощь необходимо срочно оказать всем детям, пострадавшим от рук воспитателей или учителей.

Врач также пояснил, на какие симптомы следует обратить внимание родителям в первую очередь. "Если ребенок перестал спать, много капризничает, наотрез отказывается идти в сад или выходить из дома, то можно заподозрить неладное и проверить сотрудников дошкольного учреждения", – советует Федорович.

Он добавил, что недавно работал с пациенткой, воспитательница которой практиковала жестокий способ наказания детей. Сотрудница детсада заставляла провинившихся вставать на стол и снимать трусы. Она также принуждала остальных ребят ходить вокруг стола и смотреть. "Потребовалось полгода кропотливой работы, чтобы устранить серьезные расстройства психики у ребенка", – констатирует специалист.

Будет ли наказана?

В интернете можно найти несколько правовых порталов, на которых гражданам предоставляют бесплатную консультацию юриста. Все адвокаты в один голос говорят, что едва ли удастся наказать омскую воспитательницу, если не будут найдены видео доказательства ее вины. Кроме того, родителям необходимо срочно зафиксировать все следы на теле малышей, которые могли остаться после издевательств.

"Просто показаний трехлетних детей в нашей стране недостаточно. Если не будет найдено иных доказательств, остается только надеяться, что воспитательнице решат устроить показательную порку благодаря общественному резонансу. Лишь тогда она получит реальный срок и запрет на работу с детьми", – сказал порталу Москва 24 юрист, специалист одного из таких порталов.

Психиатр Федорович, в свою очередь, считает, что к ответственности необходимо привлечь не только воспитательницу, но и администрацию детсада, если вина последней будет доказана. "Люди ведь не просто так устраиваются на работу в дошкольное учреждение. Все они получают педагогическое образование. Именно администрация сада наняла воспитательницу-мучительницу, а потом не замечала происходящего", – заключил врач.