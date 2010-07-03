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Происшествия

17:07

СК проверяет факт избиения ребенка в детсаду в Ярославле

происшествия дети

Фото: соцсети

Воспитанники детского сада №236 в Ярославле избили одногруппницу на прогулочной площадке при учреждении. Видео происшествия снял житель соседнего дома, сообщили РИА Новости.

Дети напали на девочку во время дневной прогулки. В ролике видно, как дети пинают лежащего на земле ребенка, прыгают на него ногами сверху и толкают. По свидетельствам очевидцев, воспитатель не реагировала на происходящее, а когда все-таки подошла к девочке, то накричала на нее.

Следственные органы уже начали проверку в связи с публикацией видео избиения. Об этом также рассказали РИА Новости со ссылкой на официального представителя СУ СКР по региону Кристину Гузовскую.

"По сообщениям СМИ о произошедшем в детском саду следственными органами СУ СКР по Ярославской области незамедлительно организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства", – подчеркнула специалист.

Ранее департамент образования и науки Москвы инициировал проверку после публикации видео с издевательствами над учеником школы № 1536. Одноклассники опускали пострадавшего ученика головой в унитаз.

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