СК проверит данные о жестоком обращении москвички с приемными детьми

16:18
Мать жестоко издевается над приемными детьми в Москве
СК проверит информацию об издевательствах жительницы Москвы над приемными детьми.
"Инициирован вопрос о передаче материалов проверки о применении физической силы к несовершеннолетним детям из органов полиции в территориальное подразделение ГСУ СК России по городу Москве для дальнейшей организации проверочных мероприятий", – говорится на сайте ведомства.
Ранее в Сети появилось видео, на котором москвичка бьет приемного ребенка бутылкой по голове. В это время другой ребенок стоит у раковины, вероятно, моет посуду. Опубликовала видео старшая приемная дочь. В комментарии она написала, что под опекой женщины находятся трое детей, воспитанием которых она не занимается. А деньги, которые платит ей государство, тратит на себя и игры в социальной сети "ВКонтакте".
По данным СМИ, это не первый случай жестокого обращения женщины с приемными детьми.
Ранее столичные власти попросили горожан обращать внимание на случаи возможного жестокого обращения с детьми. В случае необходимости они просят звонить в службу неотложной психологической помощи или в полицию. В ведомстве напомнили, что в Москве действуют 23 подразделения службы психологической помощи населению и круглосуточный телефон неотложной психологической помощи, куда можно обратиться, если нужна экстренная социальная помощь детям.
Если же человек стал свидетелем жестокого обращения с ребенком со стороны взрослых на улице, ему необходимо обратиться в правоохранительные органы.
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