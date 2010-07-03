Москвичей призвали сообщать о случаях жестокого обращения с детьми

Столичные власти просят горожан обращать внимание на случаи возможного жестокого обращения с детьми, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента труда и социальной защиты населения.
В случае необходимости они просят звонить в службу неотложной психологической помощи или в полицию. В ведомстве напомнили, что в Москве действуют 23 подразделения службы психологической помощи населению и круглосуточный телефон неотложной психологической помощи, куда можно обратиться, если нужна экстренная социальная помощь детям.
Уточняется, что сотрудники опеки, центра поддержки семьи и детства, подразделения по делам несовершеннолетних должны приехать на место в течение часа после обращения и определить, нуждается ли ребенок в помощи и какой эта помощь должна быть.
Если же человек стал свидетелем жестокого обращения с ребенком со стороны взрослых на улице, ему необходимо обратиться в правоохранительные органы.
Ранее в СМИ неоднократно появлялись сообщения о жестоком обращении с детьми. Несколько случаев в Москве вызвали большой общественный резонанс.
Например, в мае женщина оставила двоих детей в хостеле в 3-м Покровском проезде. Она попросила администратора предоставить им спальное место. Затем она сказала, что забыла в машине паспорт и пошла якобы за документами. Обратно в хостел девушка так и не вернулась.
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