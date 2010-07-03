Пятилетнего ребенка привязали к столбу под Ярославлем

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Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения пятилетнего мальчика, привязанного к столбу, в селе Юрьевском Мышкинского района.

Как сообщили ТАСС пресс-службе УМВД по региону, сейчас ребенок находится на обследовании в больнице. Мальчик находился под опекой в многодетной семье.

Представители отдела по работе с несовершеннолетними пришли к семье 5 июля, где во дворе обнаружили ребенка привязанным к столбу. После этого они вызвали полицию.

Ранее сотрудники соцзащиты провели проверку семьи мальчика, который 2 июля потерялся в Тропаревском парке. Отец оставил его под присмотром нетрезвой знакомой.