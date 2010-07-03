Соцзащита провела проверку семьи потерявшегося в Тропареве мальчика

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сотрудники соцзащиты провели проверку семьи мальчика, который 2 июля потерялся в Тропаревском парке.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения, в результате фактов неблагополучия выявлено не было, однако соцзащита продолжит поддерживать контакт с семьей.

"В настоящее время с мальчиком все хорошо, он находится в семье, – сказали в пресс-службе. – Отец с мальчиком в это время был дома. Сожалел о том, что произошла такая ситуация".

Отмечается, что мальчик потерялся из-за того, что отец оставил его на непродолжительное время под присмотром знакомой. Сотрудники соцзащиты поговорили с отцом о том, что с посторонними людьми детей оставлять крайне опасно.

Сотрудница центра госуслуг Светлана Белова, которая дежурила в павильоне "Здоровая Москва" и обнаружила ребенка, рассказала телеканалу Москва 24, что вызвала полицию, так как женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Позже мальчика передали отцу, в отношении которого составили протокол об административном правонарушении по статье о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.