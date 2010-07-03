В Тропаревском парке нашли трехлетнего ребенка

Родители потерявшегося в Тропаревском парке мальчика заплатят административный штраф
В Тропаревском парке нашли потерявшегося трехлетнего ребенка. Мальчик ходил один возле павильона "Центр здоровья". Его заметила сотрудница медицинского комплекса и вызвала полицию.
В парке правоохранители нашли женщину с коляской, но она с трудом держалась на ногах и заявила, что не узнает мальчика, передает телеканал Москва 24.
Позже полицейским удалось найти отца мальчика. Он рассказал, что отошел в магазин и оставил сына со своей знакомой всего на десять минут. В итоге ребенка передали родителям и выписали административный штраф.
По словам администраторов, к стойке регистрации подошла женщина с двумя малышами. Она сообщила, что хочет снять спальное место, но забыла документы в машине. Женщина оставила номер телефона и вышла, чтобы забрать паспорт, но так и не вернулась. Дети провели в хостеле несколько часов. Затем сотрудники мини-отеля вызвали полицию.
Месяцем ранее в поликлинике на севере Москвы нашли двухлетнего ребенка. Мать девочки сознательно бросила дочку, потому что та мешала ее отношениям с новым сожителем.
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