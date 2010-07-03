Сотрудница центра госуслуг рассказала об инциденте с ребенком в Тропареве

Сотрудница центра госуслуг Светлана Белова, дежурившая в павильоне "Здоровая Москва", спасла потерявшегося в Тропаревском парке маленького ребенка. Она вызвала полицию и скорую помощь. Как все было на самом деле, девушка рассказала в эксклюзивном интервью телеканалу Москва 24.
"Женщина лежала на земле, рядом стояла детская коляска, неподалеку бегал ребенок – маленький, возраста до двух лет", – вспоминает увиденное в парке Светлана Белова. По ее словам, она "наклонилась к женщине, толкнула ее, спросила: "Вам плохо?" "Она открыла глаза, что-то пробурчала и опять закрыла глаза. Я взяла ребенка на руки и прибежала в павильон уже с ребенком", – рассказала сотрудница центра госуслуг района Обручевский.
Она добавила, что для женщины вызвали скорую помощь, а для ребенка – полицию, так как не было понятно, с кем ребенок пришел в парк. "Службы все среагировали быстро. В течение десяти минут все приехали", – подчеркнула Светлана Белова. "Оказали женщине первую медицинскую помощь, привели ее в чувство. Полиция занялась ребенком", – сообщила она.
Прибывшим на место полицейским удалось оперативно установить личность отца мальчика. По словам дежурного офицера пресс-службы ГУВД по Москве, около 09:00 правоохранители получили сигнал, что в Тропаревском парке обнаружен трехлетний ребенок. Малыша доставили в территориальный отдел полиции. "В ходе проверки выяснилось, что отец ребенка попросил свою знакомую присмотреть за ребенком, а сам ушел в магазин", – рассказал сотрудник полиции. "В это время женщина употребила спиртное, оставив ребенка без присмотра", – пояснил собеседник телеканала.
Как уточнили правоохранители, мальчика передали его отцу, в отношении которого составили протокол об административном правонарушении по статье о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Инцидентом заинтересовались и в столичном департаменте социальной защиты. Его сотрудники проверят семью мальчика, чтобы убедиться, что с малышом все в порядке.
В мае двухлетнего ребенка нашли в поликлинике на севере Москвы. Мать девочки сознательно оставила там дочку, чтобы та не мешала отношениям с новым сожителем.
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