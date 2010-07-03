Патриотический лагерь обвинили в издевательствах над ребенком

Мать дошкольника планирует подать в суд на руководство патриотического лагеря за издевательства над сыном, передает телеканал Москва 24. По словам женщины, в отряде сверстники унижали, били и не пускали мальчика в туалет. Теперь ребенка собираются вести к психологу, а с вожатых требуют компенсацию. Что это – дедовщина или хитрость, чтобы вернуть деньги за путевку?

О своем отдыхе в центре патриотического воспитания "Команда" семилетний Евсей говорит со слезами и показывает синяк от пейнтбольного шарика. Как рассказала мать мальчика Эльвира, при встрече сын бросился к ней в объятия, разрыдался и попросил забрать его "из этого ада". Женщина обвиняет руководство и вожатых центра в безответственности, в том, что те заигрались с армейской тематикой, не заметили дедовщину в отряде и не думают с ней бороться. "Сын рассказал, что ему кроватью прищемили руки, что ему не давали сходить в туалет, выключали свет, у него были все трусы перепачканы", – заявила Эльвира. "Сын сказал, что единственное, что делали вожатые – это ставили всех в упор лежа", – возмутилась женщина.

Центр патриотического воспитания "Команда" проводит военно-спортивные сборы для школьников и тех, кто, как Евсей, собирается в первый класс. Как сказано на сайте лагеря, его цель – привить ребятам навыки самодисциплины и порядка. Мальчики разбирают и собирают автоматы, изучают приемы рукопашного боя, устраивают сражения на пейнтбольной площадке.

Обвинения в неуставных отношениях преувеличены, заверил руководитель организации Дмитрий Бархатов. По его словам, у Евсея действительно был конфликт со сверстниками, но вожатые действовали грамотно и вовремя помирили детей. К Евсею претензий нет, в отличии от его мамы, подчеркнул Бархатов.

Как отметил руководитель центра, мальчик "выполнял все рекомендации, был счастлив во время занятий и не перегружался, у него было хорошее настроение". "Как только появились родители, особенно мама, после разговора с ней сразу началась история, что "меня нужно забрать, я больше находиться здесь не могу!" – рассказал Бархатов. Он пояснил, что "ребенок в семь лет очень ведомый, его можно очень быстро накрутить, создать атмосферу, чтобы он закатил истерики".

Деньги за путевку – 50 тысяч рублей – родителям Евсея обещали вернуть. Однако после взаимных претензий стороны не спешат заключать перемирие. После того как Эльвира обратилась в СМИ, юристы организации готовят обходной маневр – судебный иск за распространение ложных сведений. В этом случае родители ребенка готовы подать встречный иск – с требованием возместить моральный ущерб.