СК начал проверку после отказа принять детей с ВИЧ на турбазе

Сотрудники СК РФ начали проверку после сообщений об отказе школьникам с ВИЧ в летнем отдыхе на турбазе в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка ведомства.
По данным СК, администрация спортивной деревни "Новинки" отказалась принять 50 детей с хроническим заболеванием, которые должны были приехать туда на отдых. В настоящее время сотрудники Богородского межрайонного следственного отдела выясняют все обстоятельства этого инцидента, отметили в ведомстве. По результатам проверки примут процессуальное решение.
Ранее директор благотворительного фонда "СТЭП" Ольга Кузьмичева рассказала, что группе из 50 ВИЧ-инфицированных отказали в размещении на турбазе и вернули аванс. Администратор турбазы пояснил, что не принимать группу решили из-за опасений сотрудников. В Роспотребнадзоре пообещали провести проверку и организовать для персонала турбазы семинар о путях передачи вируса.
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