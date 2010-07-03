Турбаза в Нижегородской области отказалась принять группу людей с ВИЧ

Турбаза в Нижегородской области отказалась размещать группу из 50 человек с ВИЧ. Об этом сообщила агентству "Интерфакс" директор благотворительного фонда "СТЭП" Ольга Кузьмичева.

"Группе из 50 ВИЧ-положительных человек, среди которых и дети, и взрослые, 2 июня отказали в размещении на турбазе "Новинки". Вернули аванс", – рассказала Кузьмичева. По ее словам, руководство турбазы приняло такое решение после того, как персонал отказался работать с ВИЧ-инфицированными.

Как пояснила Кузьмичева, фонд "СТЭП" уже десять лет помогает людям с ВИЧ и регулярно проводит семинары о путях передачи вируса. "Год назад мы организовывали заезд группы на ту же турбазу, играли в пейнтбол, и все было нормально. Этот отказ был удивителен, говорит о невежестве людей", – заявила директор фонда.

Администратор турбазы также подтвердил, что принимать группу отказались из-за опасений сотрудников. По словам собеседника агентства, заезд группы был запланирован на 7 июня, ее участники должна была провести на турбазе двое суток.

В региональном управлении Роспотребнадзора пообещали провести проверку и организовать семинар для сотрудников турбазы. Специалисты расскажут им о способах передачи ВИЧ-инфекции. На 5 июня также запланировали совещание при участии директора фонда "СТЭП", представителей турбазы и детского омбудсмена по Нижегородской области.

30 мая Владимир Путин подписал закон, разрешающий людям с ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять и брать под опеку детей, которые уже проживают с ними. О планах Минздрава на такую инициативу стало известно в 2017 году. А в феврале 2019 года законопроект одобрили в думском комитете по охране здоровья.