Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:39

Путин подписал закон о разрешении людям с ВИЧ усыновлять детей

общество

08:39

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/Photo_life

Владимир Путин подписал закон, разрешающий людям с ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять и брать под опеку уже проживающих с ними детей. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Список заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку, попечительство, взять в приемную или патронатную семью, устанавливается правительством. Теперь, решая вопрос об усыновлении, суды могут отходить от описанных в 127 статье Семейного кодекса положений.

О планах Минздрава на такую инициативу стало известно в 2017 году. А в феврале 2019 года законопроект одобрили в думском комитете по охране здоровья. В начале апреля его приняла Госдума в первом чтении, в мае – в третьем.

По итогам опроса ВЦИОМ, россияне стали более толерантно относиться к ВИЧ-инфицированным, а также к тем, кто болен СПИДом.

В феврале в Балашихе суд разрешил ВИЧ-положительной женщине усыновить ребенка. Женщину заразили ВИЧ и гепатитом С в медучреждении, куда она обратилась после безуспешных попыток забеременеть.

Она едва не умерла и родить сама больше не могла. Ребенка для нее родила сестра с помощью искусственной инсеминации.

Читайте также

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика