Путин подписал закон о разрешении людям с ВИЧ усыновлять детей

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Владимир Путин подписал закон, разрешающий людям с ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять и брать под опеку уже проживающих с ними детей. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Список заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку, попечительство, взять в приемную или патронатную семью, устанавливается правительством. Теперь, решая вопрос об усыновлении, суды могут отходить от описанных в 127 статье Семейного кодекса положений.

О планах Минздрава на такую инициативу стало известно в 2017 году. А в феврале 2019 года законопроект одобрили в думском комитете по охране здоровья. В начале апреля его приняла Госдума в первом чтении, в мае – в третьем.

По итогам опроса ВЦИОМ, россияне стали более толерантно относиться к ВИЧ-инфицированным, а также к тем, кто болен СПИДом.

В феврале в Балашихе суд разрешил ВИЧ-положительной женщине усыновить ребенка. Женщину заразили ВИЧ и гепатитом С в медучреждении, куда она обратилась после безуспешных попыток забеременеть.

Она едва не умерла и родить сама больше не могла. Ребенка для нее родила сестра с помощью искусственной инсеминации.