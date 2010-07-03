Роспотребнадзор открыл "горячую линию" по вопросам качества детского отдыха

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Роспотребнадзор по Москве запустил "горячую линию" по вопросам качества и безопасности предоставления услуг детского отдыха, сообщает пресс-служба ведомства.

Консультации будут проводиться c 5 июня по 19 июня по телефону общественной приемной управления 8-495-785-37-41 и по телефонам 8-495-687-40-57, 8-495-687-63-60 (по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия).

Также можно обратиться в отдел консультационных услуг для потребителей и отдел гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" по телефонам: 8-495-687-39-61, 8-495-687-26-31 и 8-495-616-64-59.

Гражданам расскажут, как составить проекты претензий, исковые заявления, жалобы и обращения на некачественное оказание услуг детского отдыха.

В Минпросвещения и Минприроды хотят запретить посторонним доступ к пляжам детских лагерей. Поправки призваны повысить безопасность детей. Вместе с тем станет больше огороженных заборами пляжей, считают специалисты.