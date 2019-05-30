Как выбрать детский лагерь в Подмосковье

Каникулы в летнем детском лагере – это демоверсия взрослой самостоятельной жизни. Насыщенный, яркий и четко спланированный распорядок дня – образовательные и оздоровительные программы, спорт, игры. И, конечно, мало что сравнится с его атмосферой: кардинальная смена обстановки, ощущение свободы, магия вечернего костра и каждый день, за 24 часа которого происходит целая жизнь. Какие лагеря рядом с Москвой примут школьников летом 2019-го, как выбрать подходящий и как собрать ребенка – в шпаргалке Москвы 24.

Кто, куда и когда может поехать

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Летний сезон – 2019 открыт! Одни родители уже собрали своих чад, другие сидят на чемоданах, а третьи думают, стоит ли оно того. Заезды начинаются в последних числах мая и продолжаются до конца августа. У ребят из финальных смен будет пару дней, чтобы подготовиться к учебному году.

Школьников примут более 45,3 тысячи организаций отдыха и оздоровления детей (на 146 больше, чем в прошлом году). По предварительным подсчетам, там отдохнет 5,8 миллиона детей. Ребенка можно отправить как в дневной лагерь при образовательном учреждении, так и на 21 день на полную смену.

Первый вариант в Москве бесплатен для всех – нужно написать заявление и присоединиться к "Московской смене". Второй бесплатен для некоторых категорий граждан. В этом сезоне по путевкам дети поедут в Крым и Белоруссию, в Подмосковье и Удмуртию, в Архангельскую и Ростовскую области, Краснодарский и Ставропольский края и еще более чем в 20 регионов России. Бесплатные путевки получат, например, дети бюджетников, ветеранов боевых действий, инвалидов I или II групп, дети-сироты. Остальные – за деньги, однако можно вернуть часть ее стоимости (от 15%). Как это сделать – расскажем ниже. В лагеря принимают детей от 6 до 17 лет: возраст считается на момент заезда на смену, а не на момент покупки путевки.

Что надо знать при выборе лагеря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Самое важное – убедиться, что у лагеря есть разрешение Роспотребнадзора. Летом 2019 года ведомство дало зеленый свет 21 учреждению отдыха и оздоровления: 19 загородным оздоровительным лагерям (пять в Новой Москве, 14 – в Московской области) и двум городским оздоровительным лагерям с дневным пребыванием детей. Разрешение гарантирует, что все помещения лагеря соответствуют нормам и стандартам, система пожарной безопасности в порядке, вода в бассейне и водоемах безопасна, территория обработана от клещей и крыс, а к качеству питания и его поставщикам нет претензий. Список лагерей, получивших разрешение, публикует региональный Роспотребнадзор.



Задать любые вопросы по организации летнего отдыха детей в столице можно в общественной приемной Управления Роспотребнадзора по Москве 8-495-785-37-41 и по телефонам 8-495-687-40-57, 8-495-687-63-60. Или – в Центр гигиены и эпидемиологии в Москве по телефону 8-495-616-64-59.



Сколько стоит путевка в лагерь и за что мы платим?



Фото: ТАСС/Александр Колбасов

Лагерь может быть оздоровительный, спортивный, языковой, образовательный. В санаторном лагере акцент делается на здоровье ребенка. Для каждого ребенка в начале смены составляется индивидуальная программа, в которую входят профилактика, лечение, общее оздоровление. Языковой лагерь совмещает отдых, изучение и практику иностранного языка. Занятия проводятся в игровой форме, изучение языка интегрируют даже в спортивные состязания, а где-то дети должны всегда общаться на иностранном языке. Спортивные лагеря делятся на танцевальные, киберспортивные и собственно спортивные с упором на конкретный вид спорта или на общее физическое развитие.

Цена на путевку в детском лагере зависит от его уровня, особенностей программы, условий проживания, месторасположения, водоема, собственного пляжа. На стоимость путевки влияет питание, занятия в кружках, развлекательная программа и трансфер. Хороший и недорогой вариант на лето-2019 обойдется в 39 тысяч рублей, в среднем смена в лагере Подмосковья стоит 45–50 тысяч рублей.

Если ребенок хочет спартанских, а не тепличных условий и его не пугают многоместные комнаты, можно сэкономить: комната на пять человек с душем и туалетом на несколько спален обойдется дешевле двухместных номеров. Кормят детей, как правило, пять раз в день, качество продуктов под контролем, а рацион продуман – здесь беспокоиться не о чем. Не стоит давать ребенку огромный пакет со сладким на всю смену. Шоколад и конфеты они будут трескать до и вместо еды, перебивая аппетит.

Занятия в секциях ребенок выбирает сам: чем больше кружков и активностей, тем выше цена на путевку. На стоимость могут повлиять расходные материалы, а также все необходимое для развлекательной программы – спортивный инвентарь, посещение спорткомплексов и бассейна. Чем больше кружков и активностей, тем дороже путевка. Посмотреть все варианты можно на портале mosgortur.ru.

Поможет определиться и любопытный рейтинг загородных детских лагерей – документ собрал 800 лагерей из всех регионов России. Ранжированный список построен на основе информации о лагере в открытых источниках – на сайтах детских лагерей и туроператоров. В рейтинге учитывается все: от программы и квалификации педсостава до формы обратной связи на сайте учреждения.

Какие документы и справки нужно собрать перед лагерем?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Чтобы поехать в лагерь, необходимы три документа:

– справка по форме № 079/у;

– справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту жительства;

– справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту учебы.

Получить справку для лагеря по форме № 079/у нужно у педиатра. Справки об отсутствии контактов с инфекционными больными выдаются после того, как врач проверяет, не перенес ли кто-то из окружения ребенка какое-либо инфекционное заболевание. Кроме того, нужны: заполненная путевка, копия действующего страхового медицинского полиса, копия свидетельства о рождении или копия паспорта ребенка, справка по форме № 079/у с указанием всех прививок и перенесенных заболеваний, справка с результатами анализа на я/глист и соскобом на энтеробиоз для посещения бассейна, об осмотре на педикулез и чесотку и об отсутствии контактов с инфекционными больными. Эти справки выдаст школьный или участковый врач за два-три дня до заезда. Для покупки путевки достаточно паспорта, контактного телефона родителей, ксерокопии свидетельства о рождении ребенка.

Что дать ребенку с собой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

У ребенка должны быть: – несколько смен нижнего белья и комплект для сна;

– удобная обувь для жары, прохладной погоды и спортивная обувь;

– комнатные тапочки;

– спортивный и купальный костюмы;

– повседневная одежда: брюки или джинсы, шорты, юбки, платья, футболки, свитер и куртка для прохладных дней;

– нарядная одежда для праздников и дискотек;

– головной убор от солнца и мази от насекомых и загара;

– предметы гигиены: зубная щетка и паста, расческа, шампунь, мыло, мочалка.

– несколько смен нижнего белья и комплект для сна;– удобная обувь для жары, прохладной погоды и спортивная обувь;– комнатные тапочки;– спортивный и купальный костюмы;– повседневная одежда: брюки или джинсы, шорты, юбки, платья, футболки, свитер и куртка для прохладных дней;– нарядная одежда для праздников и дискотек;– головной убор от солнца и мази от насекомых и загара;– предметы гигиены: зубная щетка и паста, расческа, шампунь, мыло, мочалка.

Нельзя давать с собой любые колюще-режущие предметы, взрывчатые (включая петарды), токсичные (в том числе и спреи от комаров), огнеопасные вещества, алкоголь. Дорогие украшения и технику (смартфоны, планшеты и ноутбуки) лучше оставить дома. Еду тоже давать не стоит: в детских оздоровительных лагерях хранение продуктов в тумбочках запрещено, поэтому вкусностей должно быть ровно столько, сколько чадо съест за один раз. О лекарствах, которые берет ребенок в лагерь, нужно предупредить администрацию базы отдыха и врача. Вожатый не имеет права позволить прием таблеток без разрешения врача лагеря.

Вещи и папку с документами нужно подписать и вложить полный их список в чемодан, сумку или рюкзак. Чтобы ребенок отличил свой чемодан от чужого, дорожную сумку стоит промаркировать. Подробная памятка для родителей и ответы на самые часто задаваемые вопросы есть на портале mosgortur.ru.

Как вернуть часть стоимости путевки в лагерь?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Чтобы получить деньги, нужно обратиться в МФЦ и собрать необходимые документы, но компенсировать часть путевки можно не всегда. Когда это можно сделать:



– детская организация имеет статус юридического лица (зарегистрировано в ЕГРЮЛ) или его структурного подразделения;

– оздоровительный лагерь (санаторно-курортное учреждение) расположен на территории России и полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам;

– срок пребывания ребенка в лагере (длительность смены) не превышает 21 день.

Если в семье несколько детей, то компенсацию дадут на каждого из них, но обращаться за ней нужно не более одного раза за смену. Оформить выплату можно в любом отделении центра "Мои документы" независимо от места прописки. Услуга бесплатна, решение принимается в течение 14 дней с даты подачи заявления.

Почему в компенсации могут отказать? Как правило, потому что документы неправильно оформлены или представлены не в полном объеме; детская организация, с которой заключен договор на оказание услуг, не отвечает обязательным требованиям; заявление на компенсацию подано вторично на один и тот же период или подано позднее 60 календарных дней со дня окончания периода отдыха.

Катерина Рукавичникова