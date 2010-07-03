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09:29

В России хотят ограничить доступ к детским пляжам

общество безопасность дети

09:29

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Минпросвещения и Минприроды хотят запретить посторонним доступ к пляжам детских лагерей. Об этом сообщает газета "Известия".

Поправки призваны повысить безопасность детей. Вместе с тем станет больше огороженных заборами пляжей, считают специалисты.

Сейчас у каждого есть право на доступ к водоему и береговой линии (20 метров от воды), причем бесплатно. Право гарантирует Водный кодекс.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец объяснила, что на общественном пляже дети могут стать жертвами злоумышленников, а вожатым сложнее уследить за ребятами в толпе. Пляжи детских лагерей нужно огородить, уверена она.

Появление очередных заборов могут не одобрить местные жители. Однако широко распространена практика передачи части пляжей, пригодных для отдыха, в аренду, пояснил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Иногда заборы устанавливают на пляжах без оснований. Это распространено на южном берегу Крыма, добавил член Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации Евгений Корчаго. Есть риск, что с новым разрешением огораживать детские лагеря некоторые владельцы прибрежных вилл или отелей попробуют оформить на своей территории такую организацию, предположил он.

В этом году в Москве собираются обустроить 10 зон отдыха для купания. Полностью все зоны для купания пока не готовы, однако их должны привести в порядок в ближайшее время – к 1 июня.

Этим летом на водоемах столицы будут дежурить более тысячи добровольцев. В городе откроют 113 общественных спасательных постов.

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общество безопасность дети

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