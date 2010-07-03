Десять зон отдыха с купанием планируют обустроить в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве планируют обустроить 10 зон отдыха для купания. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника ГКУ "Московская городская поисково-спасательная служба" Сергея Ежова.

Ежов отметил, что в настоящий момент полностью все зоны для купания еще не готовы, однако они принимают все силы, чтобы привести их в порядок в ближайшее время.

"Пока из 12 зон отдыха с купанием не принято шесть, из которых две зоны находятся на реконструкции, и еще четыре зоны не приняты из-за того, что балансосодержатели еще не приняли меры по их очистке. После того, как они почистят свои зоны, мы снова выезжаем и принимаем их", – отметил он.

Он выразил надежду, что оставшиеся четыре зоны будут приняты и допущены специалистами к проведению купального сезона. Полностью привести водоемы в порядок специалисты намерены к 1 июня.

Этим летом на столичных водоемах будут дежурить более тысячи добровольцев. В городе откроют 113 общественных спасательных постов.

Ранее сообщалось, что столичные пляжи входят в число самых безопасных в России. За последние девять лет число происшествий на городских водоемах сократилось в 2,5 раза. При этом в прошлом году случаев гибели людей в водоемах не было зафиксировано.