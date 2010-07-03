Десять зон отдыха с купанием планируют обустроить в Москве

В Москве планируют обустроить 10 зон отдыха для купания. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника ГКУ "Московская городская поисково-спасательная служба" Сергея Ежова.
Ежов отметил, что в настоящий момент полностью все зоны для купания еще не готовы, однако они принимают все силы, чтобы привести их в порядок в ближайшее время.
"Пока из 12 зон отдыха с купанием не принято шесть, из которых две зоны находятся на реконструкции, и еще четыре зоны не приняты из-за того, что балансосодержатели еще не приняли меры по их очистке. После того, как они почистят свои зоны, мы снова выезжаем и принимаем их", – отметил он.
Он выразил надежду, что оставшиеся четыре зоны будут приняты и допущены специалистами к проведению купального сезона. Полностью привести водоемы в порядок специалисты намерены к 1 июня.
Этим летом на столичных водоемах будут дежурить более тысячи добровольцев. В городе откроют 113 общественных спасательных постов.
Ранее сообщалось, что столичные пляжи входят в число самых безопасных в России. За последние девять лет число происшествий на городских водоемах сократилось в 2,5 раза. При этом в прошлом году случаев гибели людей в водоемах не было зафиксировано.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.