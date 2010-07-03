Департамент соцзащиты проверит московскую семью из-за видео с издевательствами

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Специалисты социальной службы проверят московскую семью после того, как в интернете появилось видео с издевательствами: женщина жестоко обращалась с приемными детьми.

Как можно увидеть в видео, героиня ролика бьет детей бутылкой.

"Как только в департамент поступила информация и видео о жестоком обращении с детьми в приемной семье, по месту их проживания незамедлительно вышли представители соцзащиты, – сообщили в ведомстве. В течение двух дней запланировано проведение психологической диагностики детей и приемной матери, передает Агентство "Москва".

Представители департамента соцзащиты оценят результаты экспертизы и, если факт жестокого обращения с детьми подтвердится, будет принято решение об изъятии их из семьи.

Информацию о происшествии также проверят в Следственном комитете. В ведомстве уже инициировали передачу материалов для оценки действий женщины.

Мать прокомментировала видео, где она издевается над приемными детьми

Видео в интернете опубликовала старшая приемная дочь героини ролика. Девушка указала, что приемная мать не занимается воспитанием детей, а государственные пособия тратит на себя.