СК возбудил дело после избиения ребенка сверстниками в детском саду

Фото: телеграм-канал "Силовики"

Следователи возбудили уголовное дело после избиения девочки сверстниками в детском саду в Ярославле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.

В ведомстве отметили, что после появления сообщений в СМИ следователи провели доследственную проверку. По ее результатам было открыто уголовное производство по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Ранее директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова сообщила, что воспитатель детского сада была временно отстранена от работы в связи с инцидентом. В ближайшее время ее, скорее всего, уволят. Женщина работает с детьми на протяжении 40 лет.

Сейчас пострадавшая девочка проходит медицинское обследование. Уточняется, что она была новенькой в коллективе. Ситуацию под свой личный контроль взял уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области. Он планирует выяснить все обстоятельства этого инцидента.

