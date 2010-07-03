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Происшествия

29 октября, 21:41

Воспитателя детского сада в Ярославле, где избили ребенка, отстранили от работы

происшествия дети

Фото: соцсети

Воспитателя группы детского сада, в котором избили ребенка, отстранили от работы. Мера является временной, на период служебной проверки, сообщили РИА Новости со ссылкой на слова директора городского департамента образования Елены Ивановой.

"Сейчас ребенок проходит медицинское обследование на предмет состояния физического здоровья. Далее c согласия родителей ребенок будет обследован психологами", – уточнила специалист.

Резонансное видео появилось в одном из городских сообществ Ярославля. Житель дома, расположенного рядом с детским садов №236, зафиксировал на телефон, как дети на площадке детского сада пинали, толкали и прыгали ногами на лежащую на земле девочку.

По словам очевидцев, воспитатель группы никак не реагировала на происходящее, а когда все-таки подошла к месту происшествия, то наругала пострадавшего ребенка. Следственные органы уже начали проверку в связи с публикацией видео избиения.

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